"Бил ремнём, пока тот не порвался": жена известного рэпера Qurt опубликовала жуткие фото
Жена рэпера заявила о насилии и угрозах .
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Жена казахстанского рэпера с псевдонимом Qurt (Дамир Койшубаев) публично обвинила его в жестоком избиении, передаёт BAQ.KZ.
Об этом она написала в Instagram.
"27‑го июня 2025 года я подверглась побоям от своего мужа — рэпера под псевдонимом Qurt… Он забивал меня ремнём на протяжении часа. Когда ремень порвался, он продолжил… Я начала кричать, потому что не могла выбежать из квартиры… На мои крики вышли соседи и спасли меня. Я боялась огласки из большой любви к нему. Но у человека нет ни капли вины… Побои сняты, заявление будет написано завтра. Он заставлял меня на видео говорить, что у меня нет к нему претензий. Некоторые его друзья угрожают мне… Я не знаю, что делать… Нуждаюсь в помощи и поддержке для найма адвокатов…", — написала Аружан Койшубаева, выложив фотографию с ушибами и синяками.
Полиция Астаны официально подтвердила факт обращения на линию 102, добавив:
"По результатам выезда был вынесен защитный предписание в отношении агрессора. Нарушитель помещён в комнату временного задержания… Собранные материалы переданы в суд по статье 73 КоАП РК… В суде стороны примирились на основании письменного заявления пострадавшей… В настоящее время других заявлений не поступало. Проводятся дополнительные мероприятия, по результатам которых будет рассмотрен вопрос возбуждения уголовного дела по факту побоев".
Заявление подтверждает, что пара оформила примирение в суде — закон допускает его только в судебном порядке. Однако возможность возбуждения уголовного дела пока остаётся открытой, выясняется степень нанесённых телесных повреждений.
В апреле девушка обвинила популярного казахстанского актера в избиении.
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