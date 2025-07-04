Жена казахстанского рэпера с псевдонимом Qurt (Дамир Койшубаев) публично обвинила его в жестоком избиении, передаёт BAQ.KZ.

Об этом она написала в Instagram.

"27‑го июня 2025 года я подверглась побоям от своего мужа — рэпера под псевдонимом Qurt… Он забивал меня ремнём на протяжении часа. Когда ремень порвался, он продолжил… Я начала кричать, потому что не могла выбежать из квартиры… На мои крики вышли соседи и спасли меня. Я боялась огласки из большой любви к нему. Но у человека нет ни капли вины… Побои сняты, заявление будет написано завтра. Он заставлял меня на видео говорить, что у меня нет к нему претензий. Некоторые его друзья угрожают мне… Я не знаю, что делать… Нуждаюсь в помощи и поддержке для найма адвокатов…", — написала Аружан Койшубаева, выложив фотографию с ушибами и синяками.