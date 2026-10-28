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Уличный туалет провалился в землю вместе с женщиной в Мангистау

28 Октября 2026, 21:14
АВТОР
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МЧС РК 28 Октября 2026, 21:14
28 Октября 2026, 21:14
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Фото: МЧС РК

В посёлке Атамекен Мангистауской области спасатели вытащили женщину из уличного туалета, который провалился в грунт. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112.

Прибывшие сотрудники МЧС удерживали конструкцию, чтобы не допустить её дальнейшего обрушения. Затем спасатели демонтировали дверь и извлекли женщину из ловушки.

После спасения её передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра. О состоянии женщины не сообщается.

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