От торговли до мировой повестки: о чём говорили Токаев и Эрдоган
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы расширения сотрудничества.
Токаев поблагодарил Эрдогана за тёплый приём и поздравил его и турецкий народ с наступающим Днём Республики. В свою очередь, турецкий лидер подтвердил готовность продолжать углубление многопланового сотрудничества с Казахстаном. Стороны отметили поступательное развитие отношений между двумя странами в духе дружбы и расширенного стратегического партнёрства.
Особое внимание на переговорах уделили торгово-экономическим связям, инвестициям и культурно-гуманитарному взаимодействию. Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
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