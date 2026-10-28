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От торговли до мировой повестки: о чём говорили Токаев и Эрдоган

28 Октября 2026, 22:30
АВТОР
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Акорда 28 Октября 2026, 22:30
28 Октября 2026, 22:30
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы расширения сотрудничества.

Токаев поблагодарил Эрдогана за тёплый приём и поздравил его и турецкий народ с наступающим Днём Республики. В свою очередь, турецкий лидер подтвердил готовность продолжать углубление многопланового сотрудничества с Казахстаном. Стороны отметили поступательное развитие отношений между двумя странами в духе дружбы и расширенного стратегического партнёрства.

Особое внимание на переговорах уделили торгово-экономическим связям, инвестициям и культурно-гуманитарному взаимодействию. Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

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