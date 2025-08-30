Футбольный бум накрывает Алматы: впервые в истории алматинский "Кайрат" вышел в групповой этап Лиги чемпионов и получил в соперники мадридский "Реал", передает BAQ.KZ. Матч пройдет 30 сентября на Центральном стадионе и уже стал главным спортивным ожиданием года в Казахстане.

Фанаты по всей стране с нетерпением ждут начала продаж билетов. В соцсетях активно обсуждают возможные цены и шутят, что увидеть "Реал" в Алматы — удовольствие "космическое" не только по эмоциям, но и по стоимости. По информации "Спорта Шредингера", официальных цен пока нет, но прогноз можно сделать, исходя из опыта прошлых европейских игр в Казахстане. Так, на матч Лиги конференций "Астана" – "Челси", состоявшийся в декабре 2024 года, билеты стоили от 10 до 75 тысяч тенге, а VIP-места разлетелись в первые часы.

Ожидается, что на встречу с "Реалом" стоимость будет выше:

эконом-сектор — от 15–20 тысяч тенге;

центральные трибуны — 40–80 тысяч тенге;

VIP-ложи — от 150 тысяч тенге и выше.

Организаторы пока не объявили дату старта продаж, однако аналитики прогнозируют, что билеты разойдутся за считаные часы. На Центральном стадионе ожидается аншлаг: вместимость арены составляет около 23 тысяч мест, а спрос на главный матч осени, по словам экспертов, в несколько раз превышает предложение.

Календарь домашних матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов 2025/26:

30 сентября — "Кайрат" – "Реал" (21:45)

21 октября — "Кайрат" – "Пафос" (21:45)

9 декабря — "Кайрат" – "Олимпиакос" (20:30)

20 января — "Кайрат" – "Брюгге" (20:30)

Для болельщиков это не просто спортивное событие, а исторический момент: легендарный "Реал Мадрид" впервые сыграет в Алматы, и увидеть его вживую мечтают десятки тысяч казахстанских фанатов.