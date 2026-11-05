Билеты на новые поезда Stadler из Астаны в Алматы и Семей поступили в продажу

С 5 ноября открылась продажа билетов на новые поезда Stadler, которые будут курсировать между Астаной, Алматы и Семей. Первые составы отправятся из столицы в Алматы 11 ноября, а в Семей — 13 ноября.

Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», речь идет о поездах №3/4 «Нұрлы жол – Алматы-2» и №153/154 «Нұрлы жол – Семей», сформированных из новых вагонов Stadler.

Председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов отметил, что запуск новых составов проводится в рамках поручения Главы государства по обновлению парка пассажирских вагонов.

«На сегодняшний день АО «Пассажирские перевозки» уже получило более 100 вагонов Stadler. Их поэтапный ввод в эксплуатацию позволит создать более комфортные условия для пассажиров и повысить качество обслуживания. Обновление вагонного парка остается одним из основных направлений работы компании», — сообщил он.

Новые вагоны производят на заводе Stadler Kazakhstan с учетом климатических особенностей страны и современных требований к пассажирским перевозкам. Купейные вагоны рассчитаны на 40 человек, плацкартные — на 56.

В каждом вагоне предусмотрены система регулирования температуры, индивидуальное освещение, розетки на 220 В, USB- и USB-C-разъемы для зарядки устройств, а также видеонаблюдение. Для пассажиров с особыми потребностями созданы специальные условия.

Кроме того, в составах будут вагоны-буфеты, где можно приобрести горячие блюда, напитки и легкие закуски.

Расписание движения поездов:

Поезд №3/4 «Нұрлы жол – Алматы-2» будет курсировать ежедневно:

Отправление со станции Нұрлы жол — в 13:10, прибытие на станцию Алматы-2 — в 08:30 следующего дня.

Отправление со станции Алматы-2 — в 12:12, прибытие на станцию Нұрлы жол — в 07:03 следующего дня.

Поезд №153/154 «Нұрлы жол – Семей» будет курсировать по нечётным дням:

Отправление со станции Нұрлы жол — в 16:40, прибытие на станцию Семей — в 06:10 следующего дня.

Отправление со станции Семей — в 15:00, прибытие на станцию Нұрлы жол — в 05:05 следующего дня.

Приобрести билеты можно на официальном сайте bilet.railways.kz⁠, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Дополнительная информация доступна по бесплатному номеру 1433 и на официальной странице компании в Instagram — @jolaushylar_tasymaly