Билеты на прямые рейсы из Астаны в Бангкок поступили в продажу

Авиакомпания Air Astana открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы по маршруту Астана – Бангкок – Астана.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полёты начнутся 11 декабря 2026 года.

Как часто будут летать

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Для перелётов будет использоваться узкофюзеляжный самолёт Airbus A321LR.

По вторникам рейс КС8111 будет вылетать из Астаны в 21:25 и прибывать в Бангкок в 07:10 следующего дня. Обратный рейс КС8112 отправляется в 08:15 и прибывает в Астану в 14:45.

По пятницам вылет из Астаны запланирован на 21:05, прибытие в Бангкок – на 06:55 следующего дня. Обратный рейс отправляется в 08:05 и прибывает в Астану в 14:30.

Продолжительность полёта из Астаны в Бангкок составит около 7 часов 50 минут, в обратном направлении – 8 часов 25 минут.

Сколько стоят билеты

Стоимость билета туда и обратно в экономическом классе начинается от 244 616 тенге. Билет в бизнес-классе обойдётся минимум в 969 496 тенге.

Стоимость может зависеть от даты вылета, тарифа и наличия мест.

Какие ещё рейсы доступны

Новое направление Астана – Бангкок – Астана дополнит ежедневные рейсы Air Astana по маршруту Алматы – Бангкок – Алматы.

Билеты уже доступны для приобретения на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании, а также через аккредитованные туристические агентства.