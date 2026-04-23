Били детей по голове: в детсаду Актюбинской области начались проверки после жалоб родителей
В Актюбинской области проводится расследование по факту возможных нарушений в детском саду «Болашақ» Шалкарского района. Поводом стали обращения родителей, выразивших обеспокоенность условиями и безопасностью детей.
Как сообщили в Управлении образования региона, 20 апреля 2026 года поступили заявления от 12 родителей детей 2023 года рождения. После этого администрация учреждения совместно с уполномоченными органами начала проверочные мероприятия.
На время разбирательства двое сотрудников детского сада отстранены от работы.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле и будет тщательно изучена:
«Безопасность и права детей являются нашим главным приоритетом. По данному факту проводится всестороннее расследование. В случае подтверждения нарушений будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан», –сообщили в Управлении образования Актюбинской области.
Окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.
