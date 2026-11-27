Учителям не придется заново вносить оценки и домашние задания в электронный журнал BilimClass. В компании сообщили, что все данные пользователей после технического сбоя сохранены, утечки информации не выявлено. Однако доступ к образовательной платформе временно ограничили до полуночи 28 ноября, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в BilimClass, 27 ноября на платформе произошел локальный технический сбой. После проведения проверки специалисты установили, что данные учащихся, родителей и педагогов не пострадали.

«По результатам проведенной проверки установлено, что все данные пользователей сохранены в полном объеме, фактов утечки не выявлено. Корректное отображение информации, нарушенное у части пользователей в результате инцидента, полностью восстановлено. Никаких дополнительных действий со стороны пользователей не требуется», – сообщили в компании.

Несмотря на восстановление данных, доступ к платформе ограничили до 00:00 28 ноября. Это связано с дополнительными техническими работами и усилением мер информационной безопасности.

В BilimClass заверили, что продолжат совершенствовать систему защиты, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Актуальную информацию о работе платформы будут публиковать на ее официальных ресурсах.

Что произошло ранее

Утром 27 ноября казахстанские учителя пожаловались на сбой в BilimClass. Педагоги сообщали в социальных сетях, что в электронном журнале перестали отображаться домашние задания, которые они вносили на протяжении всей четверти.

Некоторые пользователи также столкнулись с проблемами при входе в приложение, отображении оценок и расписания уроков.

Тогда разработчики подтвердили технические неполадки и сообщили, что работают над их устранением.

Теперь в компании заверили, что восстанавливать записи вручную педагогам не придется.