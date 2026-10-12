Билл Гейтс предупредил о резком росте кибератак с использованием ИИ в 2027 году

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что уже в 2027 году искусственный интеллект может заметно усилить киберугрозы. Главную опасность он видит не столько в выходе ИИ из-под контроля, сколько в том, как новые технологии будут использовать злоумышленники, передает BAQ.KZ со ссылкой на CNN.

По словам Гейтса, наиболее резкие изменения в ближайший год могут произойти именно в сфере кибербезопасности.

«Сферой, в которой мы, вероятно, увидим наиболее резкие изменения в следующем году, станут кибератаки. Уже существует бизнес-модель, когда кто-то угрожает нанести ущерб и требует деньги либо создает сбой, который может повлиять на фондовый рынок или другие системы», – сказал он.

Гейтс объяснил, что современные модели ИИ становятся все мощнее, а защитные ограничения при желании можно обойти или вовсе убрать. Сочетание таких технологий с действиями злоумышленников, по его мнению, может привести к серьезным последствиям.

«Когда у вас есть плохие люди, нет защитных ограничений и при этом используются самые новые модели, именно здесь в ближайший год, прежде всего в киберсфере, нас ждет много неприятных сюрпризов», – отметил Гейтс.

При этом он не считает, что главной угрозой прямо сейчас является сценарий, при котором искусственный интеллект самостоятельно выйдет из-под контроля.

По словам Гейтса, такой риск тоже требует внимания, однако его наиболее серьезные последствия могут проявиться лишь через несколько лет. Сейчас же более реальной угрозой он считает использование ИИ людьми для кибератак, мошенничества и других вредоносных действий.

Ранее Гейтс также говорил, что вероятность крупных атак с использованием ИИ на больницы, энергетическую инфраструктуру и другие важные системы остается высокой.