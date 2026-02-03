Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, согласились дать показания перед комитетом Конгресса по делу Джеффри Эпштейна, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Об этом сообщил представитель Клинтона в X. Пара заявила, что рассчитывает создать прецедент, который будет применим ко всем.

Ранее оба отказывались давать показания перед комитетом, в котором доминируют республиканцы: адвокаты Клинтонов указывали, что они уже заранее и добровольно передали конгрессменам всю имеющуюся информацию. Однако затем риторика ужесточилась. Обсуждалась возможность предъявления обвинений со стороны Министерства юстиции США: в Палате представителей уже была инициирована соответствующая процедура голосования. В худшем случае Биллу и Хиллари Клинтон могло бы грозить до года лишения свободы.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Билла Клинтона в том, что у него было значительно больше связей с Джеффри Эпштейном, чем у самого Трампа. Трамп инициировал расследования в отношении бывшего президента и других политиков-демократов.

В опубликованных материалах по делу Эпштейна уже упоминались имена как Клинтона, так и Трампа, а также многих других политиков и известных личностей. При этом ни в отношении Билла Клинтона, ни в отношении Дональда Трампа не были доказаны конкретные правонарушения.