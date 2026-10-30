Binance могли взломать на $2,8 млрд: крипторынок отреагировал на сообщения
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Из криптокошельков, связанных с крупнейшей криптобиржей Binance, за несколько минут якобы вывели $2,77 млрд. Информация о возможной атаке распространилась в соцсетях, однако биржа заявила, что пока не обнаружила признаков воздействия на средства пользователей.
О переводах на пяти блокчейнах сообщил криптоблогер Уолтер Блумберг. Аналитик Михаэл ван де Поппе также предупредил о возможном взломе и призвал участников рынка соблюдать осторожность. В Binance сообщили, что расследуют ситуацию и опубликуют обновления через официальные каналы. Пользователей призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать данные аккаунтов посторонним.
Между тем крипторынок ранее демонстрировал рост: биткоин поднимался выше $82 тыс., Ethereum прибавил 3,7%, а Solana — более 4,7%. Однако утверждение о том, что рынок резко упал именно из-за сообщений о возможном взломе, требует дополнительного подтверждения. На данный момент информацию о взломе нельзя считать подтверждённой.
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