Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка Казахстана
Соответствующее распоряжение подписал Глава государства.
Сегодня 2026, 13:45
60Фото: facebook/binur.zhalenov
Распоряжением Президента Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
«Распоряжением Главы государства Жаленов Бинур Муратович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан», - говорится в официальном сообщении.
