Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка Казахстана

Соответствующее распоряжение подписал Глава государства.

Фото: facebook/binur.zhalenov

Распоряжением Президента Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

«Распоряжением Главы государства Жаленов Бинур Муратович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан», - говорится в официальном сообщении.

