Биобезопасность и цифровой эпиднадзор стали главными темами первого конгресса санэпидслужбы

Казахстанская санитарно-эпидемиологическая служба делает ставку на раннее выявление рисков, цифровой мониторинг и биологическую безопасность. Эти направления обсуждали на первом отраслевом конгрессе в Алматы, который собрал более 700 специалистов со всей страны и завершился принятием резолюции о дальнейшем развитии службы, передает BAQ.KZ.

Форум прошел 15 сентября, в День работника санитарно-эпидемиологической службы. В нем участвовали руководители и специалисты из всех регионов, ветераны отрасли, представители госорганов, медицинских вузов, научно-исследовательских институтов, международных организаций и зарубежных стран.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что санитарной службе необходимо быстрее выявлять угрозы и быть готовой к новым рискам для здоровья населения.

«Наша задача усиливать профилактику, своевременно выявлять риски и обеспечивать готовность системы к новым угрозам для здоровья населения», - сказал он.

Одной из центральных тем стала концепция «Единое здоровье». Она связывает профилактику заболеваний человека, животных и растений с экологическими и климатическими факторами.

Участники обсуждали развитие лабораторной инфраструктуры, цифровизацию санитарного контроля, эпидемиологический мониторинг, биологическую безопасность, подготовку кадров и научное сотрудничество.

К международной части форума присоединился представитель ВОЗ Скендер Сыла. Зарубежные участники обсуждали профилактику инфекций, эпидемиологический надзор и готовность к новым санитарным угрозам.

Программа была разделена на три тематические секции. Одна была посвящена современным вызовам санитарно-эпидемиологического благополучия, вторая 105-летию санитарно-бактериологических лабораторий Казахстана, третья научному наследию профессора Масгута Айкимбаева.

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения ученого, внесшего значительный вклад в развитие отечественной науки и системы борьбы с особо опасными инфекциями.

На пленарном заседании представили доклады о развитии санитарно-эпидемиологической службы, наградили специалистов и чествовали ветеранов отрасли.

По итогам конгресса приняли резолюцию, которая определяет дальнейшие направления работы санитарно-эпидемиологической службы Казахстана.