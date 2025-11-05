После запуска сервиса Kaspi Alaqan, который позволяет совершать платежи с помощью отпечатка ладони, в обществе возникли вопросы о безопасности новых биометрических технологий. Журналисты поинтересовались у председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, насколько защищены персональные данные пользователей и какие риски видит регулятор, передаёт BAQ.KZ

По словам Мадины Абылкасымовой, при внедрении любой новой финансовой технологии ключевым приоритетом должна быть безопасность клиентов.

"Когда новая финансовая технология внедряется, прежде всего она должна быть безопасна. Наши персональные данные должны быть защищены. И это нужно для того, чтобы бороться с финансовым мошенничеством, для того, чтобы наши персональные данные защитить", — отметила она.

Она подчеркнула, что даже при развитии финтех-сектора остаются нерешённые вопросы, связанные с биометрией и созданием эталонной базы данных.

"Даже просто по обычной биометрии, на самом деле, проблемы всё ещё есть. Эталонной базы биометрии нет, её нужно создавать, чтобы обеспечить безопасность. И она должна быть безопасной", — сказала Мадина Абылкасымова.

Отвечая на вопрос о возможных рисках использования биометрии в банковских продуктах, Абылкасымова выразила обеспокоенность тем, что новые технологии могут быть использованы злоумышленниками. По её словам, если такое произойдет, агентство вправе ограничить или запретить использование финансовых продуктов, несущих угрозу клиентам.