Биржу "Эстау" наказали за нарушения в системе шифрования данных
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана провело внеплановую проверку товарной биржи "Эстау" и выявило, что компания не полностью устранила ранее зафиксированные нарушения, передает BAQ.KZ.
Речь идёт о несоблюдении обязательных требований к электронной торговой системе, касающихся шифрования данных.
Проверка проводилась в период с 22 по 28 мая 2025 года. По её итогам установлено, что биржа не в полной мере привела систему в соответствие с приказом Министра национальной экономики, который регулирует безопасность электронных торгов.
В результате Агентство выдало товарной бирже новое предписание об устранении нарушений, а также привлекло компанию к административной ответственности по части 9 статьи 268 Кодекса об административных правонарушениях.
В Агентстве подчеркнули, что соблюдение технических требований, в том числе по защите данных, является необходимым условием надёжности и прозрачности электронных торгов.
Самое читаемое
- Клубничная Луна взойдёт над Казахстаном 11 июня
- Звонок супруги предотвратил трагедию в Акмолинской области
- В Казахстане начали контролировать осужденных через смартфон
- В Казахстане фиксируют рекордное снижение смертности от рака
- "Это не одеяло, а общий дастархан": экономист призвал перестать сравнивать Казахстан с соседями