Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана провело внеплановую проверку товарной биржи "Эстау" и выявило, что компания не полностью устранила ранее зафиксированные нарушения, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о несоблюдении обязательных требований к электронной торговой системе, касающихся шифрования данных.

Проверка проводилась в период с 22 по 28 мая 2025 года. По её итогам установлено, что биржа не в полной мере привела систему в соответствие с приказом Министра национальной экономики, который регулирует безопасность электронных торгов.

В результате Агентство выдало товарной бирже новое предписание об устранении нарушений, а также привлекло компанию к административной ответственности по части 9 статьи 268 Кодекса об административных правонарушениях.

В Агентстве подчеркнули, что соблюдение технических требований, в том числе по защите данных, является необходимым условием надёжности и прозрачности электронных торгов.