В Великобритании подходит к концу одно из крупнейших расследований о финансовом мошенничестве, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. 47-летняя гражданка Китая Чжимин Цянь признала вину в отмывании криптовалюты, сообщают британские СМИ.

Она предстала перед судом после рекордной конфискации: полиция изъяла у неё биткоины на сумму около 7 миллиардов долларов. В Скотленд-Ярде заявили, что это крупнейшее изъятие криптоактивов в мире. Расследование продолжалось почти семь лет и велось совместно с китайскими правоохранителями. По их данным, с 2014 по 2017 годы Цянь через свою компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology обманула более 128 тысяч вкладчиков, обещая им доходность в 300%. Полученные деньги она переводила в биткоины, а затем инвестировала в элитную недвижимость в Лондоне.

В прошлом году по этому делу её сообщница получила шесть лет тюрьмы. Саму Цянь приговорят в ближайшее время. Тем временем остаётся открытым вопрос о судьбе конфискованных средств. Британские власти намерены направить активы на покрытие бюджетных дефицитов, тогда как пострадавшие инвесторы в Китае требуют их возврата.

В ходе следствия стало известно, что в личных записях женщина называла себя будущей "богиней" и "королевой".