В рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пакистан состоялся казахско-пакистанский бизнес-форум с участием лидеров двух стран, передает BAQ.KZ.

Глава государства выразил признательность Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу за организацию важного мероприятия и подчеркнул стратегический характер визита.

"Мы подписали Совместную декларацию, которая выводит наше партнерство на новый стратегический уровень. На форуме было подписано более 30 коммерческих соглашений на общую сумму около 200 млн долларов, что станет мощным импульсом для дальнейшего укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году товарооборот между нашими странами почти удвоился. Сейчас мы ставим амбициозную цель увеличить его до 1 млрд долларов", – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил активное участие пакистанских компаний в экономике Казахстана: более 200 фирм работают в строительстве, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и других секторах. Он также поручил Правительству активизировать взаимодействие между деловыми кругами двух стран через механизмы Межправительственной комиссии.

"Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии. В 2025 году ВВП страны превысил 300 млрд долларов, рост экономики составил 6,5%, а ВВП на душу населения достиг 15 тысяч долларов. Эти показатели демонстрируют устойчивость и высокий потенциал нашего рынка. Мы продолжаем совершенствовать институциональные структуры и развивать инвестиционный климат", – подчеркнул Президент.

Форум подтвердил намерение обеих стран расширять торгово-экономическое сотрудничество, стимулировать инвестиции и инновации, а также укреплять партнерство на стратегическом уровне.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Международный финансовый центр Астана является ведущим региональным центром инвестиций, инноваций и корпоративных услуг.

"На сегодняшний день более 5000 компаний из почти 100 стран успешно работают в рамках платформы. Примечательно, что 11 пакистанских компаний уже представлены в этой динамичной экосистеме. Мы ожидаем присоединения новых участников в ближайшем будущем. Казахстан стремится обеспечить стабильный и прозрачный инвестиционный климат, предоставляя пакистанским деловым кругам эффективные инструменты для выхода на рынки Казахстана и всего региона", – добавил Президент.

По мнению Главы государства, Казахстан и Пакистан занимают стратегически важное географическое положение, обе страны служат ключевыми звеньями в обеспечении региональных и глобальных связей.