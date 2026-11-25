Налоги, доступ к финансированию, защита прав предпринимателей и поддержка отечественных производителей – эти вопросы стали главными темами XIV Съезда Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в Астане. Представители бизнеса и государства обсудили, что мешает развитию предпринимательства в стране и какие проблемы предстоит решить в ближайший год.

Как прошел съезд, кто принял в нем участие и какие вопросы подняли предприниматели – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Участники съезда подвели итоги работы Нацпалаты за 2025 год и первое полугодие 2026 года, обсудили актуальные проблемы предпринимателей и определили приоритеты на предстоящий период.

В ходе мероприятия первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев зачитал приветственное обращение главы Правительства Олжаса Бектенова, а председатель президиума НПП РК «Атамекен» Канат Шарлапаев представил отчет о деятельности Национальной палаты.

НПП "Атамекен"

В центре внимания оказались налоговая реформа, защита прав бизнеса, доступность финансирования, снижение административных барьеров и поддержка отечественных товаропроизводителей.

Особое внимание уделили вопросам взаимодействия бизнеса и государства. По итогам предсъезда предприниматели обозначили 157 проблемных вопросов, перечень которых передали Правительству.

По итогам мероприятия делегаты утвердили отчет Национальной палаты и поддержали изменения в ее Устав.