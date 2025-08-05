На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов выразил недовольство работой Министерства торговли и интеграции в части цифровой маркировки товаров. По его словам, у предпринимателей остаётся много вопросов к расширению перечня маркируемой продукции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Проект Цифровая маркировка товаров призван защитить отечественный рынок от контрафактной и некачественной продукции, повысить конкурентоспособность отечественных производителей. Считаю, что Министерством торговли не проведена должная работа по информированию предпринимателей о важности маркировки и её положительных эффектах", - сказал Олжас Бектенов.

Он поручил усилить информационно-разъяснительную кампанию и продолжить расширение перечня товаров, подлежащих маркировке.

Также Бектенов подчеркнул важность инициатив по запуску агромаркетплейса и системы прослеживаемости, которые будут способствовать существенному росту экономической активности в сельских населенных пунктах.

Министерству торговли поручено обеспечить координацию работы профильных госорганов и акиматов.

Министерству сельского хозяйства до конца года разработать механизмы, стимулирующие работу сельхозпроизводителей через агромаркетплейс.