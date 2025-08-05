Бектенов указал Минторговли на провал коммуникации с бизнесом по маркировке
У предпринимателей остаётся много вопросов к расширению перечня маркируемой продукции.
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На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов выразил недовольство работой Министерства торговли и интеграции в части цифровой маркировки товаров. По его словам, у предпринимателей остаётся много вопросов к расширению перечня маркируемой продукции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Проект Цифровая маркировка товаров призван защитить отечественный рынок от контрафактной и некачественной продукции, повысить конкурентоспособность отечественных производителей. Считаю, что Министерством торговли не проведена должная работа по информированию предпринимателей о важности маркировки и её положительных эффектах", - сказал Олжас Бектенов.
Он поручил усилить информационно-разъяснительную кампанию и продолжить расширение перечня товаров, подлежащих маркировке.
Также Бектенов подчеркнул важность инициатив по запуску агромаркетплейса и системы прослеживаемости, которые будут способствовать существенному росту экономической активности в сельских населенных пунктах.
Министерству торговли поручено обеспечить координацию работы профильных госорганов и акиматов.
Министерству сельского хозяйства до конца года разработать механизмы, стимулирующие работу сельхозпроизводителей через агромаркетплейс.
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