В 2025 году казахстанские компании, участвующие в программе экспортной акселерации QazTrade, совместно с государственными институтами поддержки смогли выйти на новые рынки и заключить экспортные контракты на сумму 180 млн долларов США, передает BAQ.KZ.

Программа, реализуемая Министерством торговли и интеграции РК, стала площадкой, где бизнес и государство объединили усилия: компании получали экспертизу, обучение, экспортную диагностику и сопровождение переговоров с иностранными партнёрами — от первого контакта до подписания контрактов.

Всего в акселерации приняли участие 120 компаний из 14 отраслей экономики. Самую большую долю составили предприятия пищевой промышленности — 39 компаний. В программу также вошли представители машиностроения (25 компаний), химической отрасли (18), лёгкой промышленности (9), медицины и фармацевтики (8), IT-сферы и услуг (9 компаний).

В 2025 году программа была расширена как по отраслевому охвату, так и по географии. Если в предыдущие годы акцент делался преимущественно на пищевую промышленность и IT, то в отчетном году акселерация охватила 14 отраслей и была ориентирована на 8 целевых рынков, включая Россию, Китай, Узбекистан, Пакистан, Объединённые Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия и Италию.



В рамках программы компании прошли обучение, экспортную диагностику, получили консультационную и сервисную поддержку, а также сопровождение в части выхода на зарубежные рынки. По итогам участия в экспортной акселерации в 2025 году были подписаны экспортные контракты на сумму 180 млн долларов США. Прошли практику в Китае и Южной Корее.

Параллельно с программой экспортной акселерации в 2025 году компании-участники акселерации приняли участие в торгово-экономических миссиях, организованных QazTrade. В течение года было проведено 10 ТЭМ за рубежом, включая Иран, Венгрию, Китай (Сиань, Чунцин, Гуанчжоу), Афганистан, Малайзию, Узбекистан, Беларусь и Пакистан.

По итогам года число активных экспортёров в Казахстане достигло 1 000 компаний. При этом около 80% участников программ поддержки — представители малого и среднего бизнеса, а свыше 60% — производители пищевой продукции.

Экспортная акселерация остаётся одним из ключевых нефинансовых инструментов поддержки экспорта. Программа ориентирована на практический результат и формирование устойчивых экспортных компетенций, позволяя казахстанским производителям зарабатывать на международных рынках.