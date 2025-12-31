В Казахстане продолжается масштабная работа по запуску Единого реестра казахстанских товаропроизводителей, который рассматривается как один из ключевых инструментов обновлённой промышленной политики страны. Инициатива направлена на поддержку отечественных производителей, развитие реального сектора экономики и формирование прозрачных условий на внутреннем рынке, передает BAQ.kz.

В число предприятий, включённых в Реестр, вошло Усть-Каменогорский арматурный завод — один из старейших производителей трубопроводной арматуры в республике.

В руководстве предприятия отмечают, что запуск Единого реестра выходит за рамки обычного цифрового инструмента и отражает новый подход государства к промышленной политике.

"Это новая философия — честная, прозрачная и ориентированная на реальное производство. Для нас включение в Реестр является знаком доверия со стороны государства и признанием вклада предприятия в экономику страны", — подчеркнули в компании.

По словам представителей завода, особую значимость Реестр приобретает в условиях реализации крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли, энергетике и промышленности, где принципиально важны качество продукции, надёжность поставок и подтверждённое происхождение оборудования и материалов.

В компании подчёркивают, что речь идёт не о создании барьеров, а о формировании единых и понятных правил для всех участников рынка. Подтверждённое происхождение продукции позволяет снизить риски для заказчиков, повысить ответственность поставщиков и повысить устойчивость рынка в целом.

Переход к использованию Единого реестра с 2026 года бизнес-сообщество рассматривает как системное решение, которое должно обеспечить прозрачность подтверждения происхождения продукции, защиту добросовестных отечественных производителей и равные условия конкуренции на внутреннем рынке.