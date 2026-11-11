Бизнес только на бумаге: в Павлодарской области вскрылась история с грантами на 18 млн тенге

Государство выделяло деньги на открытие и развитие бизнеса, однако у части получателей планы так и остались на бумаге. Вместо реализации проектов некоторые предприниматели направили грантовые средства на личные нужды. В итоге прокуратуре Иртышского района пришлось добиваться возврата бюджетных денег.

Проверка показала, что 14 получателей государственных грантов не выполнили взятые на себя обязательства. Одни вовсе не реализовали заявленные бизнес-проекты, другие ограничились лишь частичным выполнением обещанного.

При этом гранты предоставляются безвозмездно и предназначены для запуска проектов в сельском хозяйстве, производстве, сфере услуг и других направлениях. Их задача — помочь гражданам начать собственное дело, а не пополнить личный бюджет.

В отдельных случаях выделенные средства расходовались на потребительские и личные нужды. Не подтвердила реальное положение дел и отчётность: представленные документы не свидетельствовали о фактическом воплощении проектов и достижении заявленных результатов.

После вмешательства прокуратуры удалось обеспечить возврат государству 18 млн тенге. По трём искам требования надзорного органа удовлетворил суд. Ещё по 11 делам стороны заключили медиативные соглашения, предусматривающие возмещение средств.