Министерство внутренних дел продолжает усиливать меры по обеспечению безопасности и правопорядка в столице. В сентябре полицейские Астаны пресекли ряд преступлений, связанных с вымогательством и организованной преступностью, передает BAQ.KZ.

Так, задержан житель столицы, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов и занимавшийся вымогательством. У него изъято поддельное удостоверение.

Оперативники также остановили деятельность ранее судимой женщины, которая через социальные сети выманивала мужчин на встречи и угрожала им ложными заявлениями об изнасиловании.

Кроме того, полицейские задержали 25-летнего мужчину, занимавшегося вымогательством под угрозой физической расправы. При нём были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отдельно выявлена группа иногородних граждан, организовавших незаконный бизнес по сексуальной эксплуатации девушек в жилых комплексах "Лазурный квартал", "Дипломат" и "Мисон". Всего задержано 14 человек, организаторы водворены в ИВС.