В Жамбылской области прокуроры выявили нарушения при обращении с опасными отходами производства, передает BAQ.KZ.

Специализированной природоохранной прокуратурой проведён анализ соблюдения требований экологического законодательства в сфере обращения с опасными отходами. Установлено, что на территории региона значительное число предприятий в процессе своей деятельности образуют опасные отходы — отработанное оборудование и масла, буровые отходы и другие материалы, содержащие вредные вещества.

Проверка показала, что в условиях отсутствия специализированных полигонов для утилизации опасных отходов отдельные природопользователи прибегали к использованию так называемых "серых схем".

В департамент экологии представлялись отчёты о передаче опасных отходов сторонним организациям для переработки и обезвреживания. Однако фактически отходы передавались предприятиям, не имеющим соответствующей лицензии, либо договоры на их приём и утилизацию носили формальный характер и не исполнялись.

В результате были созданы предпосылки для бесконтрольного размещения опасных отходов на специальных полигонах, что создавало угрозу загрязнения окружающей среды и вреда здоровью населения.

По акту надзора профильным департаментом возбуждены дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 344 КоАП РК в отношении восьми субъектов предпринимательства. На них наложены штрафы на общую сумму около 5 млн тенге.

Кроме того, с операторами объектов, допустившими нарушения в сфере управления опасными отходами, расторгнуты ранее заключённые договоры на их утилизацию.

В специализированной природоохранной прокуратуре сообщили, что работа по выявлению и пресечению нарушений экологического законодательства в данной сфере продолжается и находится на контроле надзорного органа.