Бизнесу хотят упростить оформление грузов на таможне Казахстана

Казахстан продолжает цифровизацию таможенного администрирования и рассчитывает сократить количество повторно запрашиваемых у бизнеса данных при оформлении грузов. Новые подходы обсудили Премьер-министр Олжас Бектенов и генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Иэн Сондерс.

Одним из основных инструментов становится система KEDEN, которая объединяет декларирование, транзит, таможенный контроль и взаимодействие с другими государственными органами.

Параллельно развивается платформа Smart Cargo. Она должна связать транспортные и государственные сервисы, электронные разрешения и инструменты отслеживания грузов.

Как отмечается в сообщении Правительства, интеграция систем должна позволить бизнесу не предоставлять одни и те же сведения нескольким государственным органам: данные предполагается использовать на всех этапах движения груза.

Без лишних барьеров, но с контролем

На встрече стороны обсудили также упрощение таможенных процедур и развитие транзитных коридоров.

Олжас Бектенов отметил, что для Казахстана, находящегося на маршрутах между Азией и Европой, важно одновременно ускорять прохождение грузов и сохранять необходимый уровень контроля.

В Правительстве рассчитывают, что цифровизация таможни позволит уменьшить административные барьеры при международных перевозках и ускорить обработку грузов.

Транзит достиг 14,6 млн тонн

Отдельное внимание уделили Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

По данным, приведенным на встрече, за январь–июль 2026 года по ТМТМ проследовало около 350 тыс. тонн товаров, а интенсивность грузового потока составила порядка 24 тыс. транспортных средств.

При этом общий объем транзитных товаров через Казахстан за семь месяцев достиг 14,6 млн тонн.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации отметил роль Казахстана в развитии Среднего коридора и дальнейшей интеграции транспортных маршрутов между Азией и Европой.

Напомним, ранее КТЖ сообщала, что за семь месяцев 2026 года именно контейнерные перевозки по ТМТМ выросли на 50% – до 36 тыс. ДФЭ. По маршруту было отправлено 350 контейнерных поездов против 192 годом ранее. Эти показатели относятся к контейнерному сегменту и отличаются от общего тоннажа грузов, приведенного Правительством.