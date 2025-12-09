Министерство национальной экономики, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка провели заключительное кустовое онлайн-совещание по разъяснению Программы совместных действий на 2026–2028 годы, передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие областные филиалы НПП "Атамекен", АО "НИХ "Байтерек", представители бизнеса и акиматов. С 27 ноября по 5 декабря совещания охватили все регионы страны, участниками стали более 500 человек.

Программа, представленная 19 ноября на заседании Правительства, направлена на укрепление макроэкономической стабильности, снижение инфляции, расширение внутреннего производства и рост благосостояния граждан. Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что меры формируют основу устойчивого экономического развития в среднесрочной перспективе.

Ключевым оператором программы определён национальный инвестиционный холдинг "Байтерек". Холдинг обеспечивает поддержку предпринимательства, экспортных проектов, АПК и программ доступного жилья, а также выступает источником долгосрочного кредитования реального сектора совместно с банками второго уровня.

В 2026 году портфель проектов холдинга будет распределён следующим образом:

42% — химическая и нефтегазохимическая промышленность;

19,6% — транспорт и логистика;

12,1% — энергетика;

7,1% — горно-металлургический комплекс;

6,4% — АПК и пищевая промышленность.

Для обеспечения доступного финансирования Правительство в 2026 году направит до 1 трлн тенге на капитализацию холдинга. Возможность дополнительной поддержки в 2027–2028 годах будет рассматриваться с учётом экономической ситуации.

Отмечается высокий интерес малого и среднего бизнеса к экспортоориентированным проектам. Финансирование возможно по схеме 20% собственных средств и 80% заёмного финансирования через холдинг "Байтерек".

Также разъяснены новые подходы к поддержке бизнеса: в рамках трансформации программ фонда "Даму" прямое субсидирование процентных ставок значительно сокращено и останется только для проектов до 200 млн тенге по ограниченному перечню ОКЭД. Основным механизмом стала система льготного фондирования банков второго уровня, которая позволяет предпринимателям получать кредиты под 12,6% годовых на весь срок проекта.

Как подчеркнули представители "Байтерека", эти условия уже обеспечены выделенными средствами и не зависят от будущих бюджетных решений.