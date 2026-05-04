Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Астане
В одном из дворов Астаны насмерть сбили ребенка. Правоохранители возбудили уголовное дело, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
Трагедия произошла 3 мая во дворе дома по улице Иманова.
"Водитель автомашины "Kia Seltos", двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на малолетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных травм скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
В Департаменте полиции столицы призвали водителей быть особенно внимательными при движении во дворах и на прилегающих территориях. В полиции напомнили, что в таких местах дети могут внезапно появиться на проезжей части.
Также правоохранители обратились к родителям с просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра рядом с дорогами и во дворовых зонах.
