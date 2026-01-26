В Алматы в Жетысуском районе прошла разъяснительная встреча для предпринимателей по новым экологическим требованиям, сообщили в управлении экологии и окружающей среды города, передает BAQ.KZ.

Во встрече приняли участие аким района Ляззат Жылкыбаева, представители государственных органов, управлений акимата, бизнес-сообщества и сотрудники природоохранной полиции. Основной акцент был сделан на практическое понимание правил охраны атмосферного воздуха и механизмах их поэтапного внедрения.

Руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев подчеркнул, что встреча носит исключительно разъяснительный характер.

"Наша задача – донести логику новых требований, объяснить, почему они вводятся и как бизнесу работать без рисков и штрафов. Речь не идет о давлении, дело в поэтапном наведении порядка в сфере выбросов", – отметил он.

Правила охраны атмосферного воздуха, утвержденные маслихатом города 30 декабря 2025 года, охватывают четыре ключевых блока: регулирование эксплуатации автотранспорта, экологические требования к объектам III категории, организацию зоны с низким уровнем выбросов, а также мониторинг, цифровизацию и реагирование при неблагоприятных метеоусловиях.

В Жетысуском районе по результатам мониторинга функционируют 213 объектов общественного питания, бань и СТО, а также 76 промышленных предприятий, из которых 51 объект относится к 3-й категории и формирует значимую нагрузку на атмосферный воздух.