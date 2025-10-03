Американская компания Blue Origin объявила состав экипажа своей следующей пилотируемой миссии NS-36, и в списке участников оказалась казахстанка Дана Карагусова — предприниматель и сооснователь проекта Portals, объединяющего искусство и науку, передает BAQ.KZ со ссылкой на Blueorigin.

У Даны более 25 лет опыта в сфере медиа, дистрибуции и организации крупных событий. Она — сооснователь проекта Portals — мультимодальной экосистемы, объединяющей цифровые инструменты саморегуляции, искусство и науку. Вдохновлённая визионерскими идеями и не боящаяся действовать, Дана умеет превращать смелые концепции в реальность.

С детства она увлечена горами и покорила такие вершины, как Килиманджаро и Эльбрус, рассматривая их как символы внутренней силы и преодоления. Теперь её взгляд устремлён к космосу — не как к развлечению, а как к трансформационной грани, где, по её словам, "эволюция человека начинается внутри нас самих и выходит за пределы планеты".

Миссия NS-36 станет уже пятнадцатым пилотируемым запуском в рамках программы New Shepard. С момента старта проекта в космос отправились 75 человек, включая пять повторных полётов. Вместе с Карагусовой на орбиту отправятся основатель компании FranChoice Джефф Элджин, инженер и пионер беспилотных технологий Клинт Келли III, уже летавший в космос в 2022 году, предприниматель и исследователь Аарон Ньюман, украинский бизнесмен и путешественник Виталий Островский, а также ещё один участник, пожелавший сохранить анонимность до момента запуска.

Дата старта пока не объявлена, однако Blue Origin подтвердили, что трансляция будет доступна на официальном сайте и в социальных сетях компании