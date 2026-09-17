Когда завершат благоустройство вдоль линии Tarlan Astana

В столице четыре месяца назад запустили Tarlan Astana. Транспортная система мгновенно полюбилась жителям и гостям города. Территории под эстакадой на некоторых участках уже превратили в общественные пространства, однако остались еще такие, где работа продолжается по сей день. Что происходит на этих улицах покажем в свежем фоторепортаже.

Активное благоустройство продолжается в районе трех последних станций Tarlan Astana. Сейчас рабочие прокладывают новую автодорогу, которая должна пройти под эстакадой между станциями «Жибек жолы» и «Нурлы жол».

У конечной станции будет построен привокзальный парк. Об этом говорят надписи на огороженной высоким забором территории.

Как будет выглядеть озеленение уже сейчас можно увидеть на примере дороги у стации «Театр». На участке от улицы Тауелсыздык до вокзала «Нурлы жол» по проекту предусмотрена посадка 70946 кустарников на разделительной полосе. Пока посажено 28956, рассказывает начальник участка ТОО «Авангард Инжком» Атабек Чимпулатов.

«Помимо этого у нас по проекту предусмотрены деревья. Это у нас два вида: вязы по центру на подпорной стене и липы по бокам. Вязов у нас по проекту здесь предусмотрено 600 штук. Мы уже посадили 462. Лип – 1780 штук, высажено к этому моменту 1401 дерево», – говорит Атабек Чимпулатов.

Работу по озеленению должны завершить к середине октября. Тем временем в Управлении охраны окружающей среды и природопользования Астаны рассказали, что проект по приведению в порядок вело и пешеходных дорожек от аэропорта до вокзала «Нурлы жол», вдоль линии Tarlan Astana, завершен на 70%.

«Осталась на некоторых участках работа. Здесь предусматривается порядка восьми километров пешеходных и велосипедных дорожек, также будут дополнительно освещать улицы, устанавливать урны и скамейки. Это основная задача проекта – комфортное и безопасное передвижение гостей и жителей Астаны», – рассказывает главный специалист отдела управления Мира Жанатарова.

Самый свежий пример благоустройства под эстакадой можно увидеть в Ботаническом саду. Помимо дорожек там установили дизайнерские лавочки и беседки, в которых можно отдохнуть после прогулки.