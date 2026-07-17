Блэкаут в Кыргызстане: массовое отключение света затронуло почти всю страну

В Кыргызстане произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее без света значительную часть страны. Причиной блэкаута стала авария на высоковольтных линиях электропередачи, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.

По предварительной информации, аварийно отключились две линии электропередачи напряжением 220 киловольт — «Кара-Балта — Главная» и «Главная — Шу». После этого сработала автоматическая система разгрузки энергосети, что привело к массовому отключению электроснабжения.

В течение дня энергетики постепенно восстанавливали подачу электроэнергии. Однако в некоторых районах после восстановления свет снова исчезал. Официальных объяснений повторным отключениям пока не поступало.

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана сообщили, что перебои с электроснабжением не повлияли на работу медицинских учреждений. Во всех больницах своевременно были запущены резервные генераторы, благодаря чему медицинская помощь продолжала оказываться в штатном режиме.

Массовый сбой также вызвал активную реакцию пользователей социальных сетей. Пока специалисты устраняли последствия аварии, кыргызстанцы публиковали десятки мемов о внезапном исчезновении света, работе энергосистемы и повторных отключениях электричества.

Власти продолжают выяснять причины аварии и полностью восстанавливать стабильную работу энергосистемы.