200 млрд теңге пытались вывести из Казахстана через аффилированные предприятия

В Туркестанской области пресекли контрабанду и незаконный вывод почти 200 млрд теңге.

Правоохранительные органы выявили несколько крупных незаконных схем, связанных с контрабандой, вымогательством и незаконным выводом денег за границу. По информации ведомства, работа проводилась в рамках поручений Главы государства по борьбе с теневой экономикой.

В ходе оперативных мероприятий была пресечена деятельность группы, которая незаконно ввозила табачную продукцию из Кыргызстана. Затем сигареты продавали в Туркестанской области и западных регионах Казахстана. Во время обысков изъяли табачную продукцию на сумму 103 млн теңге.

По этому факту начато досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, правоохранители выявили преступную группу, которая вымогала деньги у водителей грузовых автомобилей в приграничной зоне. Следствие установило, что часть незаконно полученных средств использовалась для передачи взяток должностным лицам государственных органов.

По данному делу ведётся досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса. Всего установлены 23 человека, причастные к преступной схеме. Пять из них находятся под стражей.

Также Департамент экономических расследований по Туркестанской области при координации прокуратуры выявил факт незаконного вывода около 200 млрд теңге за рубеж через фиктивные компании. Деньги переводились в страны ближнего и дальнего зарубежья.

По этому факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В интересах следствия и в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК другие подробности дела пока не разглашаются.