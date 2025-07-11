Блогер из Акмолинской области Бахтияр Бащжанов провёл рейд по платным пляжам в Бурабае и рассказал, как казахстанцы могут на законных основаниях получить доступ к воде, даже если территория формально находится в частной собственности, передаёт BAQ.KZ.

На опубликованных в соцсетях кадрах он ссылается на статью 6 Конституции РК, статьи 16 и 65 Водного кодекса, а также Правила общего водопользования. Согласно закону, все водоёмы в Казахстане являются объектами общего пользования, а доступ к ним не может быть ограничен — ни заборами, ни охраной, ни пропусками.

"Даже если пляж находится в аренде или собственности, проход к воде в пределах 20-метровой береговой полосы должен быть свободным", — объяснил Бащжанов.

Он подчеркнул, что полный запрет на проход может квалифицироваться как административное правонарушение по ч. 2 ст. 364 КоАП РК, за которое предусмотрены штрафы — до 42 МРП для юридических лиц.

Блогер также дал рекомендации, куда жаловаться в случае нарушений: акимат, прокуратура, полиция, экологическая инспекция, Комитет по защите прав потребителей и Минэкологии.

В завершение он напомнил, что свободный доступ не отменяет обязанности сохранять чистоту на берегах водоёмов.