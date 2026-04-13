Блогер из США снял туристические маршруты Казахстана
Американский тревел-блогер Connor прибыл в Казахстан в рамках международного автотура и посетил ключевые туристические локации Алматы и Алматинской области.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Американский авто-путешественник и блогер Connor, известный под никнеймом @camperghini, прибыл в Алматы в рамках международного автотура и ознакомился с туристическим потенциалом региона, передает BAQ.kz.
«Большое спасибо Министерству туризма Казахстана за поддержку. Отдельно хочу отметить Талгата — он отлично организовал и спланировал весь тур по Казахстану, благодаря чему поездка стала гораздо комфортнее и интереснее. Он очень ответственно подходит к своей работе и полностью вовлечён в процесс: даже не будучи профессиональным лыжником, он сопровождал нас на всех этапах маршрута и всегда был рядом».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее тревел-блогер Коннор, путешествующий по миру на необычном автодоме, переделанном из Lamborghini Urus, опубликовал пост, в котором поделился разочарованием от въезда в Казахстан. По его словам, несмотря на предварительные договоренности и ожидание официальной встречи, на границе его никто не встретил. Более того, блогера и его команду начали расспрашивать о целях въезда в страну, что показалось ему странным, учитывая, что, как он утверждает, принимающая сторона знала об их приезде.
Позже министерство туризма опровергло информацию о якобы приглашении американского блогера в страну. Однако сообщили, что готовы оказывать информационную поддержку и предоставлять необходимые сведения для ознакомления с туристическим потенциалом Казахстана.
