Блогер из США снял туристические маршруты Казахстана

Американский тревел-блогер Connor прибыл в Казахстан в рамках международного автотура и посетил ключевые туристические локации Алматы и Алматинской области.

Сегодня 2026, 19:38
Фото: кадры из видео instagram/camperghini

Американский авто-путешественник и блогер Connor, известный под никнеймом @camperghini, прибыл в Алматы в рамках международного автотура и ознакомился с туристическим потенциалом региона, передает BAQ.kz.

В южной столице блогера встретил председатель правления Kazakh Tourism, который лично провёл для него экскурсию по основным достопримечательностям города.
 
В ходе визита Connor посетил ключевые туристические локации Алматы, среди которых:
•Вознесенский кафедральный собор
•горный курорт Шымбулак
•высокогорный каток Медеу
•Кок-Тобе
 
Также программа включала знакомство с этнокультурным наследием региона и туристической инфраструктурой.
Помимо Алматы, блогер посетил популярные направления Алматинская область. В рамках автотура он побывал в Чарынский каньон, где снял фото- и видеоматериалы о природных достопримечательностях страны.
Сам путешественник отметил высокий уровень организации поездки и поддержку со стороны казахстанской стороны:
«Большое спасибо Министерству туризма Казахстана за поддержку. Отдельно хочу отметить Талгата — он отлично организовал и спланировал весь тур по Казахстану, благодаря чему поездка стала гораздо комфортнее и интереснее. Он очень ответственно подходит к своей работе и полностью вовлечён в процесс: даже не будучи профессиональным лыжником, он сопровождал нас на всех этапах маршрута и всегда был рядом».
 
 
 
 
 
Визит блогера проходит в рамках продвижения туристического потенциала Казахстана на международной арене.

Ранее тревел-блогер Коннор, путешествующий по миру на необычном автодоме, переделанном из Lamborghini Urus, опубликовал пост, в котором поделился разочарованием от въезда в Казахстан. По его словам, несмотря на предварительные договоренности и ожидание официальной встречи, на границе его никто не встретил. Более того, блогера и его команду начали расспрашивать о целях въезда в страну, что показалось ему странным, учитывая, что, как он утверждает, принимающая сторона знала об их приезде.

Позже министерство туризма опровергло информацию о якобы приглашении американского блогера в страну. Однако сообщили, что готовы оказывать информационную поддержку и предоставлять необходимые сведения для ознакомления с туристическим потенциалом Казахстана.

