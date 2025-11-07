Блогер требовал 10 млн тенге у сотрудника акимата
Возбуждено уголовное дело.
В Шымкенте сотрудники полиции задержали блогера-журналиста, подозреваемого в вымогательстве 10 миллионов тенге у сотрудника акимата, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По предварительным данным, подозреваемый требовал у госслужащего денежное вознаграждение за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий по месту жительства и в офисе подозреваемого проведены обыски, изъяты электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, а правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия и привлечению виновного к ответственности.
