В Шымкенте сотрудники полиции задержали блогера-журналиста, подозреваемого в вымогательстве 10 миллионов тенге у сотрудника акимата, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительным данным, подозреваемый требовал у госслужащего денежное вознаграждение за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий по месту жительства и в офисе подозреваемого проведены обыски, изъяты электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, а правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия и привлечению виновного к ответственности.