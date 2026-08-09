Блогер впервые показал в степи любимого скакуна Токаева
Видео со скакуном вызвало активный отклик пользователей.
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Казахстанский блогер Дастан Мухамедрахим, известный в соцсетях как ByDastann, опубликовал видео с ахалтекинским скакуном Акжаном, которого называет любимой лошадью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Кадры были сняты в степи.
По словам блогера, ему впервые удалось запечатлеть скакуна главы государства на фоне степного пейзажа.
«Акжан — крылатый конь Великой степи, любимый скакун нашего Президента. Великолепный», — написал Дастан Мухамедрахим.
Акжан относится к ахалтекинской породе — одной из древнейших пород лошадей, известной своей выносливостью и характерной внешностью.
Как сообщалось ранее, в 2025 году у белой кобылы родился жеребенок, которому имя Акжан лично дал Касым-Жомарт Токаев.
В комментариях они отметили внешний вид лошади и выразили восхищение ее красотой.
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