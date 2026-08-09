Блогер впервые показал в степи любимого скакуна Токаева

Казахстанский блогер Дастан Мухамедрахим, известный в соцсетях как ByDastann, опубликовал видео с ахалтекинским скакуном Акжаном, которого называет любимой лошадью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Кадры были сняты в степи.

По словам блогера, ему впервые удалось запечатлеть скакуна главы государства на фоне степного пейзажа.

«Акжан — крылатый конь Великой степи, любимый скакун нашего Президента. Великолепный», — написал Дастан Мухамедрахим.

Акжан относится к ахалтекинской породе — одной из древнейших пород лошадей, известной своей выносливостью и характерной внешностью.

Как сообщалось ранее, в 2025 году у белой кобылы родился жеребенок, которому имя Акжан лично дал Касым-Жомарт Токаев.

В комментариях они отметили внешний вид лошади и выразили восхищение ее красотой.