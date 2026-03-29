Блогера Ильяра Ювашева объявили в розыск
Его подозревают в содействии работе нелегального интернет-казино.
Сегодня 2026, 19:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: АФМ
На портале правовой статистики и специальных учётов размещена ориентировка на казахстанского блогера Ильяра Ювашева, передает BAQ.KZ.
Розыскное дело зарегистрировано в Астане. Инициатором выступило Агентство по финансовому мониторингу, а поиском занимается департамент экономических расследований столицы.
Ранее сообщалось, что блогер, известный как Ильярчик, объявлен в межгосударственный розыск. По данным АФМ, он подозревается в пособничестве организации деятельности нелегального интернет-казино, которое работало на территории страны без лицензии.
