Блогера Ильяра Ювашева объявили в розыск

Его подозревают в содействии работе нелегального интернет-казино.

Сегодня 2026, 19:18
АФМ
Фото: АФМ

На портале правовой статистики и специальных учётов размещена ориентировка на казахстанского блогера Ильяра Ювашева, передает BAQ.KZ. 

Розыскное дело зарегистрировано в Астане. Инициатором выступило Агентство по финансовому мониторингу, а поиском занимается департамент экономических расследований столицы.

Ранее сообщалось, что блогер, известный как Ильярчик, объявлен в межгосударственный розыск. По данным АФМ, он подозревается в пособничестве организации деятельности нелегального интернет-казино, которое работало на территории страны без лицензии.

