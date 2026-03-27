Блогера из Петропавловска привлекли к ответственности за превышение скорости
Нарушение зафиксировали на трассе Челябинск — Новосибирск.
В Петропавловск к административной ответственности привлекли 25-летнего блогера после выявленного нарушения правил дорожного движения, передает BAQ.kz.
По информации, водитель автомобиля Jetour превысил скорость на 51 км/ч на 631-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск при разрешенных 100 км/ч.
Нарушение было пресечено сотрудниками полиции, в отношении водителя составлен административный протокол.
Отмечается, что страница блогера в Instagram насчитывает около 183 тысяч подписчиков.
С водителем также провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений, которые могут привести к серьезным последствиям.
Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Жумалиев, дорожная безопасность остается приоритетом для правоохранительных органов.
По его словам, за первые два месяца в регионе зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами аварий остаются превышение скорости, опасные обгоны, игнорирование сигналов светофора и недисциплинированность водителей.
