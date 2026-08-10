Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Хикматова Махмуда Умидовича, известного в соцсетях под псевдонимом «Маха.dxb». Его подозревают в продвижении незаконных интернет-казино.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Хикматов Махмуд Умидович, 19 февраля 2000 года рождения, объявлен в международный розыск. Суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о деле

По данным АФМ, Хикматов подозревается в продвижении незаконных интернет-казино, в том числе SultanGames, PINCO, Nomadcasino, Pin-Up, Vavada и других.

По версии следствия, в Казахстане действовала схема, связанная с организацией доступа к незаконным онлайн-казино, приёмом и выплатой денег. Для этого использовались эквайринг, мобильная коммерция и криптовалюта.

Также, как утверждает ведомство, велась активная реклама онлайн-казино с целью привлечения новых игроков среди граждан Казахстана.

Какую роль, по версии АФМ, играл блогер

В Агентстве сообщили, что для продвижения онлайн-казино был привлечён Хикматов. Его задачей, по данным следствия, был поиск блогеров, работающих в Казахстане, и организация размещения ими рекламного контента.

Для этого он, как сообщается, запрашивал у блогеров статистику их социальных сетей: географию и демографию аудитории, а также показатели охватов. На основании этих данных определялась стоимость рекламных размещений.

Всего, по информации АФМ, Хикматов привлёк к этой деятельности более 35 блогеров.

В деле фигурирует блогер Қамза Қ.

Среди блогеров, упомянутых Агентством, – Қамза Қайсар.

По версии АФМ, он размещал реферальные ссылки на интернет-казино и получал вознаграждение за переходы пользователей по этим ссылкам. Ведомство считает, что таким образом блогер умышленно вовлекал граждан Казахстана в участие в запрещённой игорной деятельности.

6 августа Қамза Қ. был экстрадирован из Социалистической Республики Вьетнам, сообщили в Агентстве.

АФМ просит сообщить информацию

Агентство по финансовому мониторингу просит граждан, которым известно местонахождение Хикматова Махмуда Умидовича, сообщить эту информацию в дежурную часть ведомства.

Телефон: +7 7172 70 84 78.

В АФМ заявили, что гарантируют анонимность и вознаграждение за информацию о местонахождении разыскиваемого.

Ранее беглого фигуранта кредитной аферы на 1,8 млрд тенге вернули в Казахстан.

По данным следствия, в 2022-2024 годах трое граждан Казахстана создали организованную преступную группу и разработали схему получения заведомо невозвратных кредитов.

Для реализации схемы они привлекали граждан, на которых оформлялись банковские займы якобы для покупки автомобилей. После этого транспортные средства продавались, а полученные деньги участники группы тратили на личные нужды.

Также использовалась другая схема мошенничества – оформление кредитов на несуществующие автомобили. Для этого фиктивные транспортные средства незаконно регистрировались в "СпецЦОНе" Алматы как якобы ввезенные из Кыргызстана, после чего на их "покупку" оформлялись банковские займы.

В результате действий группы ущерб двум финансовым организациям и 77 потерпевшим составил более 1,8 млрд тенге.

Двое участников группы уже находятся под судом, третий после совершения преступлений скрылся и был объявлен в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Кыргызстане и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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