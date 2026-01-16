В Туркестанской области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции задержали 32-летнего блогера. Ее подозревают в вымогательстве денег, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительным данным, подозреваемая, представляясь общественной активисткой, требовала у руководителя медицинского учреждения Келесского района вознаграждение в размере одного миллиона тенге за нераспространение в социальных сетях материалов дискредитирующего характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.