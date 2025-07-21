Блогерам и инфлюенсерам в Казахстане пригрозили за фейки
Казахстанцев предупредили об ответственности за ложную информацию.
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В Казахстане участились случаи распространения недостоверной информации и поддельного медиаконтента. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, передает BAQ.KZ.
Напомним, с сентября 2023 года в стране действует новый Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Он ввел такие понятия, как "Инфлюенсер или Блогер" и "ложная информация".
Кто считается блогером или инфлюенсером?
Это пользователь онлайн-платформ, размещающий или распространяющий информацию для неопределенного круга лиц с целью получения дохода.
Что такое ложная информация?
Это сведения, которые не соответствуют действительности или существенно искажают факты, формируя ложное представление.
Что такое онлайн-платформа по закону?
Это интернет-ресурс, мессенджер или любое ПО, предназначенное для создания, размещения и хранения контента.
Закон закрепил права и обязанности пользователей:
- Гарантируется свобода слова и распространения информации.
- Однако перед публикацией необходимо удостовериться в достоверности данных.
Иначе — ответственность:
- За распространение фейков предусмотрены штрафы от 20 до 250 МРП (примерно от 78 тыс. до 980 тыс. тенге).
- Повторное нарушение в течение года грозит административным арестом до 15 суток.
- Если же заведомо ложная информация приведёт к серьезным последствиям — нарушению порядка, вреду гражданам или государству — может наступить уголовная ответственность по статье 274 УК РК.
Заведомо ложной признается информация, если лицо точно знало о её недостоверности. Такие действия рассматриваются как общественно опасные из-за манипулятивного влияния на граждан.
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