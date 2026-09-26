Блогеров арестованы в Шымкенте за нецензурную брань в эфире
Нарушение выявлено сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей.
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В Шымкенте полиция привлекла к ответственности четырех блогеров, устроивших прямой эфир в TikTok с нецензурной бранью.
Участники эфира демонстративно нарушали общественный порядок и выражались нецензурной бранью.
Установлено, что участники эфира — уроженец Туркестанской области 31-летний Бексултан Аппаз, выступающий в сети под никнеймом "Белый тигр", 22-летний уроженец Кызылординской области Самат Амир под никнеймом "Сампо", 25-летний уроженец Мангистауской области Нургазы Жолдас и 26-летний уроженец Туркестанской области Ерасыл Жумагул — находились в арендованной квартире в Шымкенте.
Все четверо привлечены к административной ответственности.
По решению суда Бексултан Аппаз подвергнут административному аресту сроком на 17 суток, Самат Амир — на 5 суток, Нургазы Жолдас — на 7 суток, Ерасыл Жумагул — на 5 суток.
Полиция продолжает мониторинг социальных сетей. Публичная демонстрация противоправного поведения в погоне за просмотрами и аудиторией не освобождает от ответственности. Каждому подобному факту будет дана правовая оценка.
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