Столичный Департамент АФМ сообщил об окончании расследования в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём, передает BAQ.KZ.

По версии следствия, супруги, обладая многомиллионной аудиторией в Instagram (более 15 млн подписчиков), использовали доверие подписчиков в целях получения незаконного дохода. В 2025 году они организовали незаконную схему под прикрытием реализации онлайн-курсов. При этом основным мотивом приобретения данных "курсов" являлось участие в розыгрыше дорогостоящих призов.

– Видеоматериалы не представляли образовательной ценности, в значительной части заимствованы из открытых источников, включая платформу YouTube, и использовались исключительно для прикрытия нелицензированной лотереи. Призовой фонд формировался не за счёт собственных средств, как это декларировалось публично, а за счёт денежных средств, полученных от участников под видом оплаты за онлайн-курсы. Выявлены факты изменения параметров электронного "барабана удачи", при которых вероятность выигрыша приза в 5 000 тенге искусственно увеличена, тогда как шансы на более ценные призы значительно снижены. Подозреваемые публично заявляли о вручении 11-го автомобиля участнику, совершившему наибольшее количество репостов, с целью увеличения охвата и привлечения внимания к акции. Однако в действительности победитель не определялся, передача приза не производилась, – говорится в сообщении АФМ.

В результате от граждан на подконтрольное ТОО "Zhana Business" супруги получили 247,5 млн тенге, часть из них – 60 млн тенге – размещена на депозитных счетах.

В АФМ сообщили, что с санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone.