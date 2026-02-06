Блогерша Камилла Тенликова ранее в одном из подкастов рассказала, что ведёт Telegram-канал с интимными фото и видео, доступ к которому получают только платные подписчики. По её словам, сейчас канал насчитывает около тысячи человек, передает BAQ.KZ.

Сегодня в кулуарах Сената вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов сообщил журналистам, что ведомство намерено проверить эту ситуацию и при необходимости привлечь участников к ответственности совместно с правоохранительными органами.

– Мы проверим этот случай. Если информация подтвердится, мы совместно с правоохранительными органами будем привлекать к ответственности не только того, кто создаёт контент и выступает его "фронтменом", но и тех, кто его распространяет. Это касается и самой площадки – в данном случае подкаста, — заявил Кочетов.

По его словам, вскоре вступят в силу поправки в закон о противоправном контенте, которые уточняют меры наказания за подобные нарушения.