2 декабря в Астане было зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении блогера по статье "Мелкое хулиганство", передает BAQ.KZ.

По материалам дела установлено, что женщина опубликовала в социальной сети Instagram видеозапись с нецензурными и оскорбительными выражениями, в том числе в адрес лиц с ограниченными возможностями, нарушив общественный порядок и проявив явное неуважение к обществу.

Досудебное расследование не проводилось, так как деяние рассматривается исключительно в рамках административного производства. В суде блогерша признала свою вину частично — факт использования нецензурной лексики подтвердил, однако умысел на оскорбление детей она отрицала.

Санкция статьи предусматривает штраф, общественные работы или административный арест. Так как у женщины есть несовершеннолетний ребенок 2016 года рождения, к ней не мог быть применен арест.

С учетом смягчающего обстоятельства — воспитания ребенка — суд назначил ей административный штраф в размере 78 640 тенге (20 МРП).