Электромобили становятся всё более популярными в Казахстане, и в 2025 году покупатели сталкиваются с выбором между премиальными моделями от известных брендов и амбициозными новичками из технологической индустрии. BMW i5 2025 года представляет собой электрический седан премиум-класса от немецкого автопроизводителя, тогда как Xiaomi SU7 2025 года — это дебютная модель от китайского технологического гиганта, который стремится перевернуть рынок. В статье El.kz сравнили два электромобиля.

Цены в Казахстане

На популярной платформе Kolesa.kz BMW i5 2025 года предлагается по цене около 24,6 млн тенге, что соответствует премиальному сегменту. Эта стоимость отражает базовую комплектацию (например, eDrive40), хотя топовые версии, такие как i5 M60, могут быть дороже. Цена включает доставку, таможенные пошлины и репутацию бренда BMW, который ассоциируется с качеством, статусом и долговечностью. В то же время Xiaomi SU7 2025 года доступен за 17 млн тенге. Это цена за базовую версию с задним приводом, которая значительно дешевле конкурентов в своём классе. Топовые версии SU7, такие как Max или Ultra, могут стоить до 40,99 млн тенге, но базовая модель остаётся крайне конкурентоспособной.

Разница в цене между BMW i5 и Xiaomi SU7 составляет около 7,6 млн тенге, что делает SU7 более доступным выбором для тех, кто хочет получить современный электромобиль без переплаты за премиальный бренд. Однако BMW оправдывает свою стоимость качеством сборки, репутацией и продвинутыми технологиями, которые проверены временем. Для покупателей с ограниченным бюджетом SU7 выглядит как выгодное предложение, но стоит ли экономия потери в других аспектах?

Характеристики BMW i5 2025

BMW i5 — это электрический седан среднего размера, построенный на платформе CLAR, который сочетает роскошь, комфорт и производительность. В базовой комплектации eDrive40 автомобиль оснащён одним электромотором на задней оси, выдающим 335 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 193 км/ч. Запас хода составляет до 475–510 км (WLTP) благодаря батарее ёмкостью 81,2 кВт·ч. Новая версия xDrive40 добавляет полный привод, увеличивая мощность до 389 л.с., а топовая i5 M60 с двумя моторами выдаёт 601 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды. BMW i5 поддерживает быструю зарядку (10–80% за 30 минут при мощности до 205 кВт) и оснащён передовыми системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и функцию полуавтономного вождения. Интерьер i5 — это воплощение премиальности: изогнутый дисплей с iDrive 8.5, кожаная отделка, массажные сиденья (в топовых версиях) и высококачественная акустика Bowers & Wilkins. Подвеска сбалансирована для комфорта, но версия M60 предлагает спортивные настройки. BMW i5 идеально подходит для тех, кто ценит плавность хода, статус и технологичность в повседневной эксплуатации.

Xiaomi SU7 — это спортивный седан, который бросает вызов премиальным брендам. В базовой версии он оснащён задним приводом и мотором мощностью 299 л.с., разгоняющимся до 100 км/ч за 5,28 секунды. Максимальная скорость достигает 210 км/ч, а запас хода — до 668 км (CLTC) с батареей 73,6 кВт·ч. Версия SU7 Max с полным приводом и мощностью 673 л.с. сокращает время разгона до 2,78 секунды и увеличивает максимальную скорость до 265 км/ч, а топовая SU7 Ultra с 1548 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 1,98 секунды и достигает 350 км/ч с запасом хода 630 км (CLTC). SU7 поддерживает сверхбыструю зарядку (10–80% за 11 минут при 800 В), что делает его одним из лидеров в этом аспекте.

Дизайн SU7 футуристичен, с аэродинамическим коэффициентом 0,195, панорамной крышей и безрамочными дверями. Интерьер включает огромный центральный экран, интеграцию с экосистемой Xiaomi и продвинутые системы автономного вождения. Подвеска (пневматическая в топовых версиях) настроена для спортивной езды, что подтверждается рекордами на трассах Нюрбургринга (6:46.874) и Шанхая (2:09.944). Однако низкий клиренс (105 мм) может быть недостатком на казахстанских дорогах.

Сравнение характеристик

Xiaomi SU7 превосходит BMW i5 по мощности и разгону, особенно в версиях Max и Ultra, которые конкурируют с суперкарами. Запас хода у SU7 также больше (до 668 км против 510 км у i5), что делает его более практичным для дальних поездок. Быстрая зарядка у SU7 опережает i5 по скорости, но инфраструктура 800-вольтовых станций в Казахстане пока ограничена. BMW i5 выигрывает в комфорте, качестве интерьера и управляемости для повседневной езды. Его полный привод (xDrive) лучше адаптирован к казахстанским зимам, а более высокий клиренс облегчает движение по неровным дорогам. SU7 ориентирован на спортивность и технологии, тогда как i5 — на премиальность и сбалансированность.

Плюсы и минусы BMW i5 2025

BMW i5 привлекает покупателей, которые ищут статус и надёжность. Его интерьер выполнен на уровне лучших немецких автомобилей, а технологии, такие как iDrive 8.5 и полуавтономное вождение, делают каждую поездку комфортной. Автомобиль идеально подходит для городских условий и длительных путешествий благодаря качественной шумоизоляции и плавной подвеске. Однако цена в 24,6 млн тенге ощутимо выше, чем у конкурентов, а запас хода и динамика уступают топовым версиям SU7. Кроме того, высокая стоимость обслуживания и ограниченная сеть зарядных станций в Казахстане могут стать проблемой.

Xiaomi SU7 за 17 млн тенге предлагает выдающуюся производительность, сравнимую с автомобилями, которые стоят в два-три раза дороже. Его футуристичный дизайн, большой запас хода и быстрая зарядка делают его привлекательным для тех, кто хочет современный электромобиль по доступной цене. Интеграция с экосистемой Xiaomi добавляет уникальные функции, такие как управление умным домом прямо из машины. Однако бренд Xiaomi пока не имеет такой репутации в автопроме, как BMW, а качество сборки может уступать немецкому конкуренту. Низкий клиренс и ограниченная сервисная сеть в Казахстане также вызывают вопросы о практичности.

Что выбрать?

Выбор между BMW i5 2025 и Xiaomi SU7 2025 зависит от ваших приоритетов. Если вы цените премиальность, комфорт и статус, BMW i5 — ваш выбор. За 24,6 млн тенге вы получаете автомобиль с проверенной репутацией, высококачественным интерьером и сбалансированными характеристиками, которые идеально подходят для повседневной езды в Казахстане. Это инвестиция в бренд и надёжность, хотя за эти деньги вы не получите экстремальной динамики. Xiaomi SU7 за 17 млн тенге — это выбор для тех, кто хочет максимальную производительность и передовые технологии за меньшие деньги. Он превосходит i5 по мощности, запасу хода и скорости зарядки, что делает его привлекательным для энтузиастов и тех, кто готов рискнуть, выбрав новый бренд. Однако низкий клиренс и ограниченная сервисная поддержка могут стать проблемой, особенно вне крупных городов.