BMW на большой скорости столкнулась с такси в Алматы

ДТП произошло на оживленном перекрестке в Алматы — на пересечении проспекта Толе би и улицы Туркебаева. По предварительным данным, BMW двигалась по Туркебаева в северном направлении на большой скорости. На перекрестке автомобиль столкнулся с машиной такси.

В результате аварии за медицинской помощью обратились два пассажира BMW. На место прибыли сотрудники полиции. Оба автомобиля доставили на специализированную штрафную стоянку. Обстоятельства ДТП и причины аварии устанавливаются.

Окончательная оценка будет дана по результатам проверки.