BMW на большой скорости столкнулась с такси в Алматы
30 Августа 2026, 23:52
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30 Августа 2026, 23:5230 Августа 2026, 23:52
64Фото: ДП Алматы
ДТП произошло на оживленном перекрестке в Алматы — на пересечении проспекта Толе би и улицы Туркебаева. По предварительным данным, BMW двигалась по Туркебаева в северном направлении на большой скорости. На перекрестке автомобиль столкнулся с машиной такси.
В результате аварии за медицинской помощью обратились два пассажира BMW. На место прибыли сотрудники полиции. Оба автомобиля доставили на специализированную штрафную стоянку. Обстоятельства ДТП и причины аварии устанавливаются.
Окончательная оценка будет дана по результатам проверки.
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