BMW на большой скорости столкнулась с такси в Алматы

30 Августа 2026, 23:52
АВТОР
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ДП Алматы 30 Августа 2026, 23:52
30 Августа 2026, 23:52
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Фото: ДП Алматы

ДТП произошло на оживленном перекрестке в Алматы — на пересечении проспекта Толе би и улицы Туркебаева. По предварительным данным, BMW двигалась по Туркебаева в северном направлении на большой скорости. На перекрестке автомобиль столкнулся с машиной такси.

В результате аварии за медицинской помощью обратились два пассажира BMW. На место прибыли сотрудники полиции. Оба автомобиля доставили на специализированную штрафную стоянку. Обстоятельства ДТП и причины аварии устанавливаются.

Окончательная оценка будет дана по результатам проверки.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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