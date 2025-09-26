Автоконцерн BMW инициировал масштабный отзыв автомобилей из-за потенциально опасной неисправности в системе стартера, которая может привести к возгоранию транспортного средства, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Под сервисную кампанию только в Германии попадают около 136,5 тысячи машин, в то время как в США отзываются почти 195 тысяч автомобилей. Всего речь идет о сотнях тысяч транспортных средств по всему миру, произведённых в период с сентября 2015 года по сентябрь 2021 года. В список вошли различные модели BMW, включая те, что эксплуатируются в странах Европы и Азии.

Причиной отзыва стал дефект в электрике стартера, который в редких случаях может вызвать перегрев и воспламенение под капотом. Пока информации о пострадавших или происшествиях не поступало, однако компания действует на опережение, чтобы исключить любые риски для водителей и пассажиров.

BMW заявила, что напрямую уведомит всех владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, и предложит бесплатную диагностику и устранение неисправности в официальных сервисных центрах. В компании настоятельно рекомендуют не игнорировать уведомления и как можно скорее записаться на проверку.