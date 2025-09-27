Немецкий автоконцерн BMW объявил о масштабной сервисной кампании, связанной с дефектом в системе стартера, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BILD. Как сообщает издание, неисправность может привести к возгоранию автомобиля.

Под отзыв попали сотни тысяч машин, произведённых с сентября 2015-го по сентябрь 2021 года. Только в Германии он коснётся около 136,5 тысячи автомобилей, а в США — почти 195 тысяч. Кампания охватит разные модели бренда, включая те, что эксплуатируются в Европе и Азии.

В компании подчеркнули, что владельцам проблемных автомобилей направят индивидуальные уведомления. Проверка и ремонт будут проводиться бесплатно в официальных сервисных центрах. Производитель также настоятельно призывает автовладельцев не игнорировать сообщения о необходимости визита в сервис, чтобы избежать возможных рисков.