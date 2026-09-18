BMW перевернулась после столкновения со столбом в Астане
18 Сентября 2026, 13:31
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18 Сентября 2026, 13:3118 Сентября 2026, 13:31
164Фото: istockphoto.com
В результате ДТП пострадавших нет.
«Автомашина водворена на коммунальную стоянку. В отношении водителя возбуждено административное производство», – сообщили в ДП города в ответ на запрос BAQ.KZ.
В настоящее время полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение.
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