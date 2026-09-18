BMW перевернулась после столкновения со столбом в Астане

18 Сентября 2026, 13:31
АВТОР
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istockphoto.com 18 Сентября 2026, 13:31
18 Сентября 2026, 13:31
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Фото: istockphoto.com

В Астане автомобиль BMW опрокинулся после ДТП. Авария произошла сегодня на улице Е-900, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, водитель иномарки при возникновении препятствия не справился с рулевым управлением. Машина наехала на бордюр, после чего столкнулась с опорой уличного освещения и перевернулась.

В результате ДТП пострадавших нет.

«Автомашина водворена на коммунальную стоянку. В отношении водителя возбуждено административное производство», – сообщили в ДП города в ответ на запрос BAQ.KZ.

В настоящее время полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

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