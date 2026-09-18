BMW перевернулась после столкновения со столбом в Астане

В Астане автомобиль BMW опрокинулся после ДТП. Авария произошла сегодня на улице Е-900, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, водитель иномарки при возникновении препятствия не справился с рулевым управлением. Машина наехала на бордюр, после чего столкнулась с опорой уличного освещения и перевернулась.